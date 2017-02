Quien no crea en Force India, ‘tendrá que comerse sus palabras’ (FOTO)

Con pequeños cambios en su imagen, pero radical en diseño, Force India dio a conocer el monoplaza con el que intentará defender el cuarto sitio entre los Constructores en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

El mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon fueron los encargados de retirar la manta que cubría el auto que manejarán a partir de la próxima semana en los test de Barcelona.

La ceremonia en Silverstone, Inglaterra fue sencilla y además de los pilotos estuvo presente Vijay Mallya, propietario y team principal del equipo, quien se mostró sumamente confiado de que tendrán una buena temporada.

“Hay quienes opinan que Sahara Force India no podrá mantener el lugar del año pasado, pero quien lo dijo tendrá que comerse sus palabras”, dijo Mallya durante la transmisión de la presentación.

Las palabras de Mallya hicieron referencia a los comentarios que Cyril Abiteboul, de Renault, quien afirmó que el 2017 sería particularmente difícil para los equipos de mediano presupuesto.

El magnate indio, también dijo que las metas son altas y no dejan de soñar en grande.

“Vamos a darlo todo. Le he dicho a Sergio que lo voy a llevar al Top 3 del Campeonato. No veo por qué no podamos meternos en el Top 3, soñamos en grande y vamos por ello”, mencionó.

Checo por su parte, reiteró lo demandante que será conducir estos autos en 2017.

El coche, que es el décimo de Force India desde su arribo a la Fórmula Uno, presentó tonos grises, negro y detalles en naranja y verde.

En la parte aerodinámica presenta lo que ha sido la tendencia hasta ahora, la llamada “aleta de tiburón” en la parte trasera. Así como una nariz distinta a la del año pasado, como en forma de “tenedor”.

Checo también presentó el casco con el que correrá esta temporada de la Fórmula Uno, la cual arranca el mes próximo en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.