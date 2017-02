Presume el mexicano Daniel Suárez su casco para NASCAR (FOTO)

Daniel Suárez se reporta más que listo para convertirse en el primer piloto mexicano en correr una campaña completa en la máxima categoría de NASCAR, motivo por el cual presumió en su cuenta de Twitter el casco que usará.

¿Qué les parece mi casco para este 2017?”, escribió el piloto junto a la imagen que compartió, en donde se aprecia el casco con la bandera de México.

What do you guys think about my 2017 @BellRacingUSA helmet? || Que les parece mi casco para este 2017?? ???????????? pic.twitter.com/xZFv8ZD8fo

