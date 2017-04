Presentadora mexicana revela cómo se libra de los ‘speeding tickets’ (VIDEO)

La presentadora Sylvia del Valle “La Bronca” estuvo a punto de que la metieran a la cárcel… y todo por culpa de los tickets. Ella misma se lo contó a Jaime Gabaldoni, en una entrevista para su segmento A Bordo, en la que también reveló cómo le hizo para librarse de ellos.

“Pues es que tenía muchos speeding tickets, que le llaman, que cuando le das mucho muy rápido, y entonces no los pagaba y no los pagaba, entonces se me juntaron, ya sabes la vida es difícil, es dura”, explicó “La Bronca”.

“Oye pero la Policía, viendo una mujer tan linda como tú, ¿no había misericordia con los tickets?, ¿no te lo perdonaban?”, le preguntó Gabaldoni.

“A veces sí me han pasado muchos tickets”, confesó la presentadora mexicana.

Durante la entrevista “sobre ruedas”, Sylvia recordó que su padre la enseñó a conducir a la edad de 12 años, “ahora que soy madre de familia, (veo) que mi padre era irresponsable, que me sentaba en sus brazos para que yo manejara, él le daba a los pedales y yo con las manillas manejaba”.

Gabaldoni la tranquilizó al decirle que con él hacían lo mismo “y así es como, yo creo, aprendimos a manejar muchos”.

“La Bronca” también recordó que su primer auto fue un “Chrysler convertible más viejo que mi abuela, pero viejo, estaba muy feito, era convertible pero no subía el capote porque estaba roto”.

La mexicana dice que su carro de ensueño es un Ferrari California rojo, por eso ya está ahorrando para poderlo comprar en un futuro no muy lejano.

“La Bronca” tiene su show de radio a nivel nacional, llamado “El Free Güey”, donde habla a los conductores mientras están conduciendo en los freeway. Se transmite en Univisión Radio.