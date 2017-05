Por presumir su carro, le piden a ‘Canelo’ que no sea como Mayweather (FOTO)

Para desear un buen fin de semana a sus seguidores, Saúl “Canelo” ‘Alvarez compartió una foto junto a su Mercedes-Benz S63 AMG y rápidamente le llovieron los comentarios en su cuenta de Instagram.

Buen fin ???????? Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 20 de May de 2017 a la(s) 12:23 PDT

“Ya te pareces a @floydmayweather subiendo sus bienes, quiero verte subir donaciones a las personas con pobreza extrema, que bastante hay en tu país, inaugurando hospitales comunitarios o escuelas. Ese es el ‘Canelo’ que queremos ver. Dios bendice al dador alegre”, le escribió un usuario.

“Con lo que cuesta ese carro puedes pagar tratamientos para 300 niños con cáncer por un año… no pierda el piso mijo. Cómprelos, pero no se los presuma al pueblo”, opinó otro seguidor.

“Felicidades ‘Canelo’… pero no pierdas la sencillez, no te conviertas en otra historia de gente que pierde el piso. No hay necesidad de presumir a lo Mayweather… ¡Eres más que eso! ¡Tú eres talento!”, agregó otro fan.

Mientras que alguien más le recomendó: “‘Canelo’ invierte en bienes raíces, los autos se devalúan, las propiedades y terrenos es la mejor inversión”.

Y uno más le escribió: “Ya ponte entrenar, porque el que te toca sí es boxeador de verdad”.