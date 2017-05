Para BMW, el futuro es eléctrico y está en México (FOTOS)

La automotriz BMW no tiene planes de irse de México; al contrario, alista en San Luis Potosí la que será su planta más sustentable a nivel mundial y quiere colocar al país como uno de los mercados principales de autos eléctricos e híbridos.

De acuerdo con Alexander Wehr, CEO de la empresa para México, América Latina y El Caribe, la meta para 2017 es que 10% de sus vehículos vendidos en el país sean de tecnologías híbridas o eléctricas.

“Para nosotros, México es elite market en Latinoamérica. Queremos que por cada 10 autos que se compren en el país, uno sea eléctrico o híbrido. Sería casi el triple de la participación que tenemos a nivel mundial”, sostiene el presidente de la compañía en la región.

Los vehículos iPerformance, desarrollados por la submarca BMW i y que utilizan tecnología de conducción eléctrica, constituyeron 3% de la venta total de la empresa a nivel mundial.

“Para nosotros, dicha cifra, y la meta en México de 10%, es la semilla para llegar al 100%”, señala Wehr. “Para nosotros el futuro es eléctrico”.

En México, los automóviles que no requieren combustible representan menos de 1% del parque vehicular total; sin embargo, su venta se ha incrementado. De 2015 al 2016, la compra de vehículos “verdes” registró un incremento de más de 700% respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En total, se comercializaron 7 mil 155 autos con este tipo de tecnologías. Ello representa un importante avance tomando en cuenta que de 2010 a 2015, sólo se vendieron 4 mil 100 vehículos híbridos.

A decir de Wehr, México va en el camino correcto en el uso de estas tecnologías.

“Yo creo que sí existe mucho potencial. Lo que a mí me sorprendió mucho es que sí existe una conciencia verde (en el país), no me lo hubiera imaginado”, reconoce.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de California en Berkeley señala que si México logra que la flota híbrida constituya, para 2026, 20% del parque vehicular total, el ahorro sería el siguiente: 10% menos emisiones de CO2 respecto a 2004, 7% menos concentración de Ozono y 3.4% menos concentración de PM2.5. Los beneficios representarían hasta 4 mil 500 millones de dólares.

Ofrecen trabajo conjunto

BMW Group se instaló en México hace 23 años y poco a poco lo convirtió en uno de sus principales centros de operaciones comerciales. En la planta de San Luis Potosí, que se echará a andar en 2019, se fabricará el BMW Serie 3, uno de los vehículos más exitosos de la marca y el cual sólo se produce en Alemania y China.

La armadora alemana BMW quiere que la planta de San Luis Potosí, se convierta en la fábrica de referencia en eficiencia y sustentabilidad para las otras que el grupo tiene alrededor del mundo, explicó Raymond Wittmann, vicepresidente del proyecto.

Esta planta tendrá un sistema de producción pionero en productividad, eficiencia y conectividad, y cuando entre en operación, será la que más proyectos sustentables integre en términos de aprovechamiento de recursos.

“La fábrica de SLP tendrá una capacidad completa que integrará las áreas de carrocería, pintura y ensamblado. Queremos distinguirnos por ser los mejores, ser un modelo no solo para Grupo BMW en todo el mundo, sino también para las otras compañías armadoras que están en México”, explicó.

En 2014 la compañía anunció su intención para construir, en junio de 2016 se hizo la ceremonia de la primera piedra y a partir de ahí se hizo la limpieza de suelo, la cual ya está terminada completamente para las 300 hectáreas.

Actualmente, en el sitio hay algunas oficinas temporales y los edificios que tienen mayor avance son el Centro de Entrenamiento y el Centro de Información, con un total de 70% de avance.

Además, ya se están construyendo los edificios de carrocería, superficies, ensamblaje y las facilidades logísticas.

“Una vez que la producción empiece, en 2019, se crearán mil 500 empleos y para asegurar el entrenamiento del personal, se han hecho convenios con universidades locales”, precisó.

Para la planta, BMW invirtió mil millones de dólares y una vez que esté terminada, fabricará 150 mil vehículos al año de la nueva generación del modelo Serie 3.

Uno de los compromisos que la compañía adquirió con el Gobierno es que como mínimo el 62% de los insumos serán comprados a empresas instaladas en México, para lo cual se han hecho sociedades con 180 proveedores diferentes.