No le gusta presumir, pero ‘Canelo’ muestra su colección de autos de lujo (FOTO)

No le gusta presumir, pero Saúl “Canelo” Álvarez compartió su colección de autos de lujo en su cuenta de Instagram.

“Otra parte de mí, no me gusta presumir, pero esto me lo he ganado a base de ching… y hay más, pero solo eso, con todo respeto vamos por más”, escribió el boxeador mexicano junto a la imagen que publicó con motivo del Año Nuevo y que rápidamente obtuvo cientos de comentarios y hasta al momento, lleva más de 77 mil Me Gusta.

Otra parte de mi, no me gusta presumir pero esto me lo he ganado a base de chingadasos ????????y hay mas pero solo eso con todo respeto vamos por mas. #teamcanelo feliz año nuevo. Una foto publicada por Saul Alvarez (@canelo) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 5:46 PST

“No me gusta presumir, pero ahí está la foto de mis Ferrari and Lamborghini”, le escribió uno de sus seguidores.

“Yo quiero uno pero en color dorado… sí… qué bonitos y lujosos carros señor Canelo, saludos y abrazos desde Texas”, le comentó alguien más.

“A base de ching… con puro tronco, ponle en su ma… a GGG, para que valga la pena presumir”, le publicó otro usuario.

En la imagen, “Canelo” aparece con algunas de sus joyas automotrices, como un Lamborghini, un Ferrari, un Audi R8, una camioneta

Checa el video del sitio web Atracción 360°, donde se puede apreciar gran parte de su colección.