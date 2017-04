Una mujer de Michigan fue sancionada por no mantener limpia la placa de su auto.

Molesta, Michelle Berry afirma que le es imposible ya que las carreteras que transita a diario son muy polvorientas.

La mujer se dirigía a su casa desde el cine el mes pasado cuando fue detenida por una oficial de la policía de Northville, en los suburbios de Detroit.

“Le facilité lo que me pidió, entró a la patrulla y 15 minutos después regresó con una multa”, declaró Berry al medio WJBK. “Al parecer la placa de mi auto estaba sucia y no se podía leer”.

“No lo podía creer. Yo transito carreteras de tierra y son muy sucias, yo no puedo evitarlo. Me dijo que presentara el argumento en la corte y acepté; no pensaba discutir con ella’.”

Berry habría violado un código de vehículos del estado donde se estipula que las placas de los autos deben mantenerse ‘libres de materia que impida la fácil lectura de los datos de registración’.

La mujer contactó con la Corte del Distrito de Plymouth para solicitar una preaudiencia y el juez le propuso reducir por $10 la multa de $130.

“¿Solo $10?”, dijo Berry a WJBK. “Cómo voy a pagar $130 por placas sucias, yo no puedo evitarlo. En mi comunidad hay 28 carreteras de terracería”.

Con información del medio WJBK

