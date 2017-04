Lupillo prefiere manos mexicanas para restaurar su troca 1954 (VIDEO)

A Lupillo Rivera le gusta lo “made in México” y si hay algo que realmente lo llena de orgullo, es el trabajo realizado por manos mexicanas.

Por eso, sólo confió en las manos de Los Mexicánicos la restauración de su troca Chevrolet GMC del año 1954, que llegó al taller prácticamente convertida en una chatarra, con la lámina vieja y hasta podrida.

El hermano de Jenni Rivera fue el invitado especial de uno de los capítulos del programa producido por Discovery Channel, en el que el protagonista es el dueño de este célebre taller, el señor Martín Vaca.

Y es que Lupillo asegura que “a mí me da mucho orgullo que este proyecto fuera hecho por manos mexicanas, y voy a poder decir “made in México”.

Pero para nada se trata de un cliente cualquiera, ni mucho menos fácil… porque además de que Lupillo quería un trabajo lo más original posible, lo pedía en un tiempo récord de 2 meses.

“¿Original? Esta chatarra está como para hacerla de nuevo completita”, dijo Martín Vaca durante el programa. Por eso calculó que se tardaría en completar la renovación unos 6 meses.

Pero Lupillo fue tan insistente, que Vaca terminó por comprometerse en terminar la troca en tan solo 2 meses, ya que ese tiempo tiene Lupillo antes de regresar a trabajar, “empieza la chamba y luego no voy a poder disfrutarla”.

En los últimos detalles a la camioneta, se ve a un Martín Vaca muy estresado, al recordar lo exigente que es Lupillo y la cara de molestia de la última vez que habló con él.

“Estoy seguro que el trabajo quedó perfectamente bien, pero la forma en que se molestó Lupillo es la que me tiene preocupado”, dijo el mexicánico.

Por su parte, el cantante grupero no estaba seguro que hubieran terminado en tan poco tiempo y empezó a revisar la camioneta con incredulidad.

“¿Qué le diré Martín? No me gustó, no me gustó tanto… ¡me encantó!