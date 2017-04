Los secretos de la limusina de Trump (FOTOS)

Solo el presidente de Estados Unidos, actualmente Donald Trump, puede darse el lujo de andar en la limusina más exclusiva del mundo, que desarrolló General Motors por un cheque con muchos ceros. Pero, ¿conoces los secretos de “La Bestia”?

De acuerdo con un video publicado en YouTube, la limusina, creada por los ingenieros más brillantes de EE UU, tiene una armadura interna con más de 20 centímetros de grosor, que sirve para detener los impactos de cualquier arma. Y es tan pesada que el Presidente no puede abrirla desde adentro.

Además, la carrocería posee 10 cm más del mismo acero con el que se blindan los aviones de la Fuerza Aérea de esa nación.

Pero los detalles no dejan de sorprender: el suelo del vehículo tiene placas antigranadas, y hasta el tanque de combustible se diseñó con un polímero que se solidifica al instante si es perforado, con el objetivo de evitar una explosión.

“La Bestia”, como era de esperar, cuenta con el más avanzado sistema tecnológico, que incluye GPS y 14 cámaras de seguridad ubicadas en posiciones estratégicas, ocho extintores, chalecos salvavidas, tanques de oxígeno y una maleta que funciona como bunker en caso de que el Presidente se encuentre en un área explosiva.

De acuerdo con la web The Hill, citada por RT, el auto, también llamado Cadillac One, está equipado con un cañón de gas lacrimógeno, una escopeta e incluso bolsas con sangre del grupo sanguíneo de Trump, para utilizarlas en caso de que la ambulancia no pueda llegar a tiempo a un centro médico.

La limusina de Trump, hecha para resistir ataques químicos y biológicos, es un cuartel sobre ruedas, un auto único para un presidente único.

OTRO VIDEO INTERESANTE:

Bebé hospitalizado con fractura de cráneo y los labios pegados con líquido adhesivo

NUEVO VIDEO INTERESANTE:

Mensaje al país del presidente Trump sobre ataque en Siria.

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué es el gas sarín?

VIDEO QUE TE PUEDE INTERESAR:

Qué es un misil crucero Tomahawk