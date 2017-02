Los Cadillacs más famosos del mundo (FOTOS)

Allá para la década de 1970 a tres estudiantes de San Francisco se les ocurrió una idea muy loca: comprar diez Cadillacs viejos y enterrarlos de nariz, como si hubieran caído del cielo. Los posicionarían en una fila perfecta, a la misma distancia uno del otro y los inclinarían al mismo, exacto ángulo que la gran pirámide de Giza. El montaje sería una obra de arte que llamarían “Cadillac Ranch”.

Además de los diez Cadillacs, el trío necesitaría un terreno en el cual instalar su obra. Pero, tenían un pequeño problema: no tenían dinero para los Cadillacs y mucho menos, para el solar. Así que se dieron a la tarea de identificar gente muy rica con un gusto por el arte excéntrico. Guiados por este criterio se toparon con el nombre del texano millonario Stanley Marsh 3 y le enviaron una propuesta. Marsh la recibió, la leyó y les respondió: “Les contestaré el Día de los Inocentes”.

Muy afortunadamente, Marsh no lo tomó del todo a broma y le encantó el proyecto. Bueno, le gustó tanto que donó un terreno en Amarillo, Texas y en 1974 fue instalada la obra. Allí permaneció por 33 años y en 1997 fue trasladada a su ubicación actual a orillas de la Interestatal 40 en dirección este, justo en un tramo de la legendaria Ruta 66.

Allá llegué el Día de Navidad del 2014. Luego de trabajar unos días en Austin, Texas me fui en un largo road trip hasta el enigmático pueblito de Roswell, en Nuevo México y diseñé la ruta de regreso a Austin de manera tal que pasara por Cadillac Ranch.

Ir allí es como visitar una especie de Stonehenge, el famoso monumento prehistórico que está en Inglaterra, solo que en vez de piedras gigantes, hay Cadillacs viejos. De hecho, en el estado de Nebraska existe una réplica del Stonehenge que sí está construida con autos y se llama “Carhenge”. A esa iré en algún otro road trip.

Aunque no fue el propósito original de los creadores de Cadillac Ranch, el montaje se ha tornado en algo así como una obra de arte que cambia continuamente. La idea era la de simplemente tener 10 Cadillacs antiguos con la parte frontal enterrada y la trasera al aire para para mostrar la evolución de las aletas que fueron tan populares en los autos de la década de 1950. Lo que no esperaban los autores era que la gente comenzara a pintar los autos con aerosol. No era lo que habían visualizado para el proyecto, pero tampoco lo prohibieron.

Todo el que va a Cadillac Ranch puede pintar lo que desee sobre los coches. De hecho, los que llevan pintura dejan sus latas tiradas en el suelo para que los próximos que vayan puedan seguir decorando. Por eso es que el montaje es una obra de arte que cambia perpetuamente.

El lugar está abierto todo el tiempo, por lo que se puede ir cualquier día a cualquier hora. Está cercado y tiene portón, pero sin candado o cadenas. La gente visita lo visita para simplemente tomar fotos, pintar los autos y hasta treparse sobre ellos.

Así que si algún día la vida los lleva por la Interestatal 40 en Amarillo, desvíense unos minutos y disfruten pintando los Cadillacs más famosos del mundo.