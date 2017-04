Los “brutales” autos de Rápido y Furioso 8

Dominic Toretto y su familia vuelven a la acción con The Fate of the Furious, la octava película de la supertaquillera Rápido y Furioso. No te vamos a contar la trama, pero sí te diremos que, una vez más, los autos son “brutales”.

Estados Unidos, Cuba e Islandia son escenarios donde las poderosas “máquinas” de la saga ruedan para salvar al mundo y dejar sin aliento a los amantes de los automóviles.

En esta edición, los carros modificados vuelven a ser los protagonistas de la adrenalina.

Toretto (Vin Diesel) conduce su clásico Dodge Charger, mientras que el gigante Luke Hobbs (Dwayne Johnson) está frente al volante de un poderoso Ice Ram.

Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) se luce en un Rally Fighter de color gris brillante. Y el divertido Roman Pearce (Tyrese Gibson) maneja un sublime Orange Lamborghini.

Mira el video más visto de la semana: Camionera “en tacones” hace la diferencia

Por si fuera poco, el audio de la gran pantalla se intensifica con el rugir del motor de un tanque de guerra Ripsaw, que rueda el excéntrico Tej Parker (Ludacris).

Además de esos superautos, el espectador también podrá deleitarse con los clásicos que aparecen durante las escenas en La Habana, como un Chevrolet Fleetline de 1949 y un Ford Custom Coupé de 1956.

Aventura, adrenalina, acción y autos, muchos autos. Eso es lo que verás en el cine. Y vale la pena pagar el boleto.

Rápido y Furioso 8 se estrenó este fin de semana con un éxito rotundo al recaudar 532,5 millones de dólares en el mundo, y superar así el título que poseía “Star Wars: The Force Awakens”, cuyo estreno obtuvo 529 millones.

Just hanging out with a @localmotors Rally Fighter! #localmotors #rallyfighter #ff8 #fastandfurious #fastandfurious8 Una publicación compartida de Austin Ingram (@austin26372) el 16 de Jun de 2016 a la(s) 6:48 PDT



VIDEO CON EL QUE PUEDES AHORRAR

‘Tax Day’. Mañana rebajas y regalos en restaurantes y tiendas.

OTRO VIDEO QUE TE PUEDE INTERESAR

Con cuatro años deambulaba por la carretera. Mamá arrestada

NOTICIA EN DESARROLLO.VIDEO

Intensa busqueda en Cleveland por un asesinato en Facebook

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Otra vez United.Viajaban a su boda y los expulsaron del avión

VIDEO SEMANARIO

Lo más visto de la semana en MundoHispánico.com

OTRO VIDEO INTERESANTE

Mujer desnuda en la playa dice que es sirenita.

VIDEO CON EL QUE PUEDES AHORRAR

‘Tax Day’. Mañana rebajas y regalos en restaurantes y tiendas.

OTRO VIDEO QUE TE PUEDE INTERESAR

Con cuatro años deambulaba por la carretera. Mamá arrestada

NOTICIA EN DESARROLLO.VIDEO

Intensa busqueda en Cleveland por un asesinato en Facebook

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Otra vez United.Viajaban a su boda y los expulsaron del avión

VIDEO SEMANARIO

Lo más visto de la semana en MundoHispánico.com

OTRO VIDEO INTERESANTE

Mujer desnuda en la playa dice que es sirenita.