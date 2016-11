Leasing un automóvil, ¿es una buena opción?

En los países hispanos no es común este tipo de transacción para conseguir un vehículo y por ello, existe cierto recelo de utilizar este sistema de financiamiento de compra por los hispanos en este país. No comprenden exactamente cómo funciona y por tanto, no saben si la opción del leasing, o alquiler, es buena o no para ellos.

Empecemos con un ejemplo. Imaginemos que nos gusta un auto y vale $20,000 y que no damos nada de enganche. El banco o financiera nos da un préstamo por $20,000, a pagar en cuatro años con un cierto interés. Al final de ese periodo le hemos hecho al coche 60,000 millas, el auto es nuestro y si lo vendemos, lo podríamos hacer por unos $8,000. Si lo vemos bien, en realidad lo que hemos hecho es pagar $12,000 por el uso del auto por cuatro años.

Suponiendo el mismo auto, el mismo precio y años de uso, en el leasing lo primero que calcula la financiera es el valor futuro que va a tener el auto al cabo de los cuatro años de contrato, basados en cierto número de millas al año, supongamos para comparar cifras que igualmente 60,000 y que el valor final es de $8,000 (valor residual), Así pues, de los $20,000 del precio del auto deducen los $8,000 por los que se podrá vender (al devolver el auto) y financian tan solo $12,000. Por ello, los pagos son menores que en el sistema tradicional, pues el financiamiento es por $12,000 y no por $20,000. Puede decirse que son entre un 25% a un 40% menos, según los casos.

A la vista de lo explicado, se pueden deducir varias cosas. En primer lugar es que el lease o alquiler tiene ventajas para aquellos que les gusta cambiar de auto nuevo cada pocos años. No solo los pagos son bajos, sino que además no tienen el quebradero de cabeza de tener que vender el auto al final. Lo entregan y se acabó. Normalmente la garantía del fabricante expira más o menos cuando se vence el lease, así que tampoco tiene problemas de gastos de reparaciones. Y contrario a lo que se piensa, existe la misma versatilidad en cuanto a cambiar al auto antes de tiempo: venderlo usted mismo o comprarlo al final del lease, si el auto le ha salido muy bueno y quiere quedarse con él. Tan solo paga o financia el valor residual y es suyo.

Si tiene un negocio, el lease posiblemente sea muy ventajoso desde el punto de vista de impuestos, ya que el pago mensual se deduce directamente, como si fuese una renta. Pero no deje de consultar a su consejero financiero o contador, porque las leyes cambian constantemente.

El lease no es ventajoso para aquellos que hacen más de 15,000 a 18,000, cifras normales de uso en las que se basan las financieras para sus cálculos del valor residual, penalizando en un cargo por milla si se sobrepasa esas cifras.

Redacción: Guillermo de la Corte