Larry Hernández le regala tremendo camionetón a su mamá (FOTO)

Doña Manuela ahora sí que “va andar a pie”… y es que Larry Hernández se lució con el regalo para su mamá con motivo del Día de las Madres en México, al darle tremendo camionetón.

El artista compartió en Instagram la imagen del inolvidable momento, en la que madre e hijo se están abrazando y una troca Buick se ve de fondo.

“Te Amo y gracias a Dios que te puedo disfrutar”, escribió el cantante junto a la foto con el hashtag #felizdiadelasmadres”.

Te Amo ❤️ y gracias a Dios que te puedo disfrutar Feliz #felizdiadelasmadres ???????? Una publicación compartida de Larry Hernandez (@larryhernandez) el 10 de May de 2017 a la(s) 3:57 PDT



Mientras la mayoría de sus seguidores le aplaudieron el detalle y otros tantos aprovecharon para felicitar a la “suegra”, hubo quienes vieron con malos ojos la publicación.

“Y una foto pa’ que todos vean tu hermoso detalle”, le escribió un usuario. Pero esta vez, Larry no se quedó callado y le respondió con dos mensajes por separado: “Sí para que te cag… de envidia”, “por eso estás como estás”.

A lo que un usuario más respondió: “No es envidia, pero no hay cosa que no hagas, que no presumas”.

“Es mejor darle a la madre el amor, que publicarlo en las redes sociales… ya pareces indio gu…”, coincidió alguien más.

Pero la mayoría de los otros cientos de comentarios, fueron para felicitar a Larry y a su mamá, por tener un gran hijo: “Qué detalle.. y no por el carro, si no por el cariño que lleva y se da con ese regalo”, “me motivas a seguir echándole ganas mi Larry, algún día igual recompensaré a mi mamá por tanto esfuerzo”.

Larry también compartió una imagen donde felicitaba a su esposa, Kenia Ontiveros, en la que igualmente recibió cientos de felicitaciones y Me Gusta.