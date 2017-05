La quinceañera Rubí manda mensaje desde una troca (FOTO)

Tras las críticas que recibió por su debut como cantante, Rubí mandó un mensaje desde una troca muy humilde.

Tal vez la quinceañera más famosa de México quiso usar una camioneta de esta naturaleza, para lanzar un mensaje de humildad: “No menosprecies ni subestimes a nadie en la vida. Uno puede ser muy poderoso, pero el tiempo siempre será más poderoso que uno. Con un árbol se pueden hacer millones de fósforos, pero un solo fósforo, puede quemar millones de árboles”.



Y es que apenas hace unos días, Rubí debutó como cantante en los Universal Studios de Los Ángeles, en una presentación para el programa Un Nuevo Día de Telemundo. Tras su actuación, la quinceañera fue duramente criticada a través de las redes sociales por no cantar en vivo.

Pero su manager salió en su defensa en diversos medios de comunicación, para excusarla al decir que “todos los que estamos en este negocio sabemos que los artistas hacen playback en este tipo de presentaciones”.

La originaria de San Luis Potosí se hizo famosa a finales del 2016, después de que el video en el que su padre extendía una invitación a su fiesta de XV años se hiciera viral. Miles de personas asistieron a su gran celebración, convirtiéndola en la quinceañera más famosa de México.

Aunque las críticas han sido muchas, en su cuenta de Facebook ya no aparecen dado que ella advirtió hace unos días que eliminaría a esos contactos que estuvieran publicando cosas negativas.

“Toda persona que comente incoherencias en contra mía y de mi familia automáticamente será bloqueada de la página, no voy a permitir que mi página se contamine de gente negativa, mala leche, gente tóxica que solo anda deseando el mal al prójimo y muchos que solo andan buscando a quién culpar de las problemáticas que pasan en nuestro país, de corrupción, de nuestros malos gobernantes, yo no tengo la culpa y mucho menos mi familia que en tiempos de elecciones tomen malas decisiones y siempre terminen votando por el partido más corrupto de todo México, que es el PRI, estoy chiquita, pero tengo la suficiente inteligencia para comprender, gracias a Dios mis papás me han inculcado buenos valores y he tenido excelentes maestros de aprendizaje en mis niveles educativos”, escribió la adolescente.