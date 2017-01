Impresionante Batimóvil de tamaño real con bloques LEGO (FOTOS Y VIDEO)

Construido con 344 mil bloques de LEGO, en el Autoshow de Detroit fue presentado el Batimóvil de tamaño real.

Chevrolet presentó el impresionante vehículo junto a estudiantes de la liga “A World in Motion and First LEGO League”, de la comunidad Cody Rouge en Detroit.

Con 17 pies de largo, el Batimóvil está inspirado en el Speedwagon de la película “The LEGO Batman Movie,” que llegará a los cines este 10 de febrero.

Durante el evento participó la niña hispana Leslie Campos, estudiante de quinto grado y miembro del equipo Mercy Education Project’s First LEGO League, junto con Paul Edwards, vicepresidente de Marketing de Chevrolet en Estados Unidos.

“Trabajar en el Batimóvil de LEGO con Warner Bros es una completa emoción para nosotros en Chevy”, dijo Edwards. “Muchos de los temas de The LEGO Batman Movie, como la imaginación, la familia y la comunidad, se alinean perfectamente con los valores de nuestra marca Chevy y contribuyen con los valores de la asociación”.

El Batimóvil LEGO también aparecerá en la próxima presentación de la campaña “Gente real, no actores” de Chevrolet. En el nuevo spot, figurillas reales de LEGO Minifigure discuten qué tipo de persona manejaría dicho vehículo.

En números

Mide 83 pulgadas (6.92 pies) de alto, 204 pulgadas (17 pies) de largo y 111 pulgadas (9.25 pies) de ancho.

Su peso total es de 1,695.5 libras. Cada neumático pesa un poco más de 100 libras.

El marco interior está hecho de más de 86 pies de tubo cuadrado de aluminio y pesa 282.5 libras.

Número total de ladrillos LEGO utilizados para construir el Batimóvil: 344.187

Número total de colores LEGO utilizados: 17

El Batimóvil LEGO tardó 222 horas en ser diseñado y 1,833 horas en ser construido.

El Batimóvil LEGO fue diseñado y montado en LEGO Model Shop en Enfield, Connecticut, por LEGO Master Builders.