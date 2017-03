Fundador de Tesla acepta su culpabilidad en confusión de nombre (VIDEO)

El fundador de Tesla, Elon Musk, publicó en su cuenta de Twitter un video corto de la primera prueba de conducción en la calle del nuevo vehículo de la compañía, el Model 3, a la vez que se llamó a sí mismo “idiota” al aceptar su responsabilidad por la confusión del nombre del modelo.

Musk indicó que el vehículo que se ve en el video es una versión preliminar y no la final, que debería empezar a ser entregada a los primeros conductores a finales de este año.

El fundador de Tesla también aprovechó Twitter para una pequeña dosis de autocrítica, al comentar sobre el nombre del vehículo y la confusión que está generando.

“Estoy notando que muchas personas piensan que el Model 3 es la ‘próxima versión’ de un Tesla, como iPhone 2 frente a 3. No es verdad”, explicó.

“Model 3 es simplemente una versión más pequeña y más asequible del Model S, con menos alcance y potencia y menos equipamiento. El Model S tiene una tecnología más avanzada”, continuó.

Model 3 was going to be called Model E, for obvious dumb humor reasons, but Ford sued to block it, so now it is S3X. Totally different 🙂

— Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017