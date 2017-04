Formando un ‘trucker army’ contra la trata de personas

Hay un punto en que hay más camioneros que agentes de la policía en una carretera, por eso son considerados como un “ojo” para el tráfico sexual. De hecho, en Texas ya se está legislando para obligar a quienes soliciten la licencia, a tomar un curso de sensibilización para identificar este problema.

Y es que, como cuenta el camionero Kevin Kimmel a CNN, si los “truckers” conocen las señales y están atentos, “entonces podemos hacer que una gran parte de este problema desaparezca”.

Kimmel mismo no estaba familiarizado con el tema, hasta el 6 de enero del 2015, cuando al llegar a una gasolinera del condado de New Kent, Virginia notó algo raro. Recuerda que vio un inusual vehículo familiar estacionado cerca. “Lo que se destacaba era que se trataba de un viejo RV con cortinas negras que no era muy familiar”.

Observó cómo un hombre se acercaba al RV y tocó antes de entrar. Momentos más tarde, el vehículo comenzó a balancearse de un lado a otro y Kimmel entonces vio a una “mujer menor” detrás de la cortina, antes de desaparecer repentinamente.

Inmediatamente sacó su teléfono y buscó los datos de contacto del sheriff local. Pronto llegaron los coches de policía para rescatar a “una mujer en muy mala forma”, al tiempo que arrestaron a un hombre y una mujer.

Aunque Kimmel hizo declaraciones a la policía y al FBI, esa fue la última vez que escuchó el incidente durante meses. Más tarde vio en las noticias que la mujer tenía 20 años y fue una víctima de tráfico sexual. Había sido llevada lejos de su casa en Iowa, mantenida en contra de su voluntad y sometida a una terrible experiencia de tortura, agresión sexual y prostitución forzada.

Sin la preocupación y el actur rápido de Kimmel, puede que nunca la hubieran rescatado.

Por eso, hay más camioneros como Kimmel operando como “ojos” de las carreteras contra la trata de personas, ya que “los traficantes están constantemente moviendo a estas personas, se quedan en la oscuridad y no pueden estar en ningún lugar demasiado tiempo. “Pero cuando se mueven, entonces entran en mi mundo; si conocemos las señales y estamos atentos entonces podemos hacer que una gran parte de este problema desaparezca”.

Es la misma lucha de Kendis París, quien pretende educar a los camioneros sobre qué buscar, cómo denunciar las sospechas de tráfico y por qué es importante hacerlo.

“En algún momento dado en los EE.UU. hay más camioneros en la carretera que agentes de la ley”, dice París. Ella agrega que su organización esencialmente quiere levantar “un ejército transitorio, un ejército móvil que pueda reportar estas situaciones, en vez de tenerlas bajo sus narices”.

Hay 3.5 millones de camioneros que operan en todo el país, según la Asociación Americana de Camioneros y en las últimas semanas, se ha presentado un proyecto de ley en el Senado de Texas que haría obligatorio para cualquier persona que busque obtener una licencia de vehículo comercial, el someterse a un curso de sensibilización sobre la trata de personas. La legislación a este efecto también está en veremos en Kansas y Arkansas, mientras que Ohio ya pide completar ese entrenamiento antes de recibir su licencia.

Kimmel reconoce que los camioneros a menudo son vistos como clientes potenciales para las víctimas de los traficantes. Pero él dice que esa es otra razón por la cual la educación y el cambio de actitudes son clave.