Estos son los autos que se despiden con el 2016 (FOTOS)

No han cumplido con los requerimientos de seguridad y otros no se han vendido, así que estos 4 autos se despedirán con el año que termina.

Se trata del 200 de Chrysler, el Genesis Coupe de Hyundai, el Dart de Dodge y el Verano de Buick. Aquí un recuento de estos vehículos y las razones por las que dejarán de producirse en el 2017, con información basada en el sitio de noticias Publimetro.

Chrysler 200

Fiat Chrysler se enfocará en la producción de vehículos tipo SUV y pick up, por lo que el 200 ya no está entre sus planes. Ahora se dedicarán a modelos como Ram y Jeep, ya que son los vehículos más rentables de la empresa.

Según informes del Centro de Datos Al Volante, de enero a julio de este año sus ventas cayeron un 75% en México, por lo que no pudo competir con modelos como Honda Accord o Nissan Altima.

Hyundai Genesis Coupe

Considerado como el único deportivo de la marca surcoreana, la última versión será la 2016 tras siete años de producción.

El modelo no pudo superar al Camaro y al Mustang, con sus 306 caballos de fuerza, por lo que la compañía decidió cesar su producción y enfocarse en una submarca de Genesis, que es la Genesis G80, pensada para autos remium.

Dodge Dart

Aunque apenas regresó hace cuatro años, el Dart dirá adiós en este 2016 debido a sus bajas ventas.

Dodge decidió retirarlo del mercado, ya que su diseño deportivo no logró convencer a los consumidores, pues de las 200 mil unidades que se esperaban se vendieran en Estados Unidos, sólo se adquirieron 34 mil 500.

El Centro de Datos Al Volante reveló que de enero a julio, solo se vendieron 84 modelos Dart y por si fuera poco, el año pasado la marca informó que 14 mil 800 unidades debían revisarse por fallas en el sistema de termostato.

Buick Verano

La marca Buick es muy popular en China, pero en el mercado norteamericano ya no se producirá más este modelo, porque no logró competir contra el Chevrolet Cruze. No obstante, la marca se enfocará en su crossover como el Encore, y seguirá con su línea de sedanes, Regal y LaCrosse.