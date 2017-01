Esteban Gutiérrez cambia de ‘fórmula’

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez anunció que hará un alto en su carrera en la Fórmula 1, para incursionar en la Fórmula E, un serial de autos eléctricos que actualmente disputa su tercera campaña.

Según el diario deportivo Récord, el “Guti” llevaba seis años vinculado como piloto probador o titular y este lunes anunció sus planes a futuro, en donde el primer paso será disputar el e-Prix de la Ciudad de México, que se realizará el primero de abril en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un equipo aún por anunciar. Después buscará correr un par de carreras más, para integrarse de lleno para la temporada 2017-2018.

Sobre los motivos que lo impulsan a saltar a una categoría avalada por la Federación Internacional de Automovilismo, Esteban dijo que “me siento muy contento en lo personal, porque a través de los últimos meses hemos estado evaluando diferentes oportunidades. Con la buena amistad que tengo con Alejandro (Agag) y Alberto (Longo), encargados de la categoría, tuvimos pláticas que finalmente se concretan. No tengo duda que se darán muchos éxitos trabajando juntos, siendo embajador de la categoría, corriendo en México y posiblemente algunas otras carreras más, con el enfoque de tener algo más concreto en la próxima temporada”.

Gutiérrez afirmó que seguirá en la Fórmula E en la temporada 2017-2018.

“Definitivamente. Estamos buscando un buen equipo, estoy evaluando las posibilidades que hay. A lo mejor voy a ir a probar algunos equipos en estas próximas carreras para poder tener algo concreto para la próxima temporada”.

El piloto afirmó que la Fórmula E será una de las mejores: “Hay que tener una visión en dónde está la oportunidad de crecimiento. Hay categorías muy importantes, pero la Fórmula E en los próximos dos o tres años estará en el mismo nivel o, sino, por encima de muchas categorías. Es a lo que le estoy apostando junto con Alejandro y Alberto, para poder trabajar e ir hacia una dirección de crecimiento”.

Gutiérrez se mostró contento, ya que volverá a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Estoy contento de tener ya una segunda carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a tan sólo unos cuantos meses de haber corrido en el Gran Premio de México de Fórmula Uno. Ahora en el e-Prix de México será una gran experiencia, de la cual me siento satisfecho por estar en un nuevo proyecto que me da la oportunidad de elaborar otros proyectos que he tenido en mente a través del tiempo. No tengo duda de que todo nos saldrá bien”.

Según el diario El País, a pesar de estrenarse en el Mundial de Fórmula 1 en el 2013 como segundo piloto de Sauber, no pudo ganarse la confianza de una escudería. En aquel año dio su mejor participación en el circuito de Suzuka, tras quedar en el séptimo lugar y sumar sus únicos puntos. Fue hasta diciembre de 2014 cuando Ferrari le contrató como su piloto de pruebas y en México las expectativas por su talento se fueron al techo, se trataba del chico progidio apoyado por el magnate Carlos Slim.

La temporada pasada fue fichado por la escudería Haas, en lo que fue una mala experiencia para Esteban Gutiérrez. En el primer Gran Premio de 2016, el de Australia, no terminó la carrera luego de que en la vuelta 16 frenó bruscamente y se le estrelló el monoplaza de Fernando Alonso.

En el GP de Estados Unidos tuvo que salir por un problema en los frenos.

En Brasil le sucedió algo similar, ahora por un problema eléctrico, y tras su salida de la pista, la cámara mostró a un “Guti” molesto con su equipo.