Este famoso también tuvo un trágico arresto como William Valdés

Ayer detuvieron al cubano William Valdés, presentador de Univisión, por “tragarse” una señal de “Pare”, pero el hecho se complicó cuando la policía notó que también tenía la licencia vencida. Y es que los problemas al manejar tocan incluso a los artistas internacionales, como ocurrió con Justin Bieber.

Bieber, quien goza de la fama mundial, también ha tenido que superar diversos obstáculos. Pero hubo uno que lo marcó: el arresto de 2014 al conducir borracho un superdeportivo, episodio que ahora recuerda para agradecer su nueva vida.

En su cuenta en Instagram, el cantante Justin Bieber publicó hace unas semanas una composición fotográfica que muestra el “antes” y el “después” de aquel suceso que afrontó cuando tenía 19 años.

En la imagen se observa la foto de la ficha policial que le hicieron luego de ser detenido en 2014 por conducir ebrio y a exceso de velocidad un Lamborghini amarillo alquilado durante una carrera ilegal en Miami Beach.

Para aquel entonces, el artista fue imputado por manejar bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana, resistencia a la autoridad sin violencia y conducir con una licencia vencida, según reseñaron medios locales.

En el Lamborghini, Bieber iba a 88 o 96 km/h en una zona donde la velocidad máxima permitida es de 48 km/h. Competía con uno de sus amigos, el cantante de R&B Kahlil Amir Sharieff, quien manejaba un Ferrari rojo y también fue arrestado.

Ahora, Bieber posteó la imagen para recordar lo que era y en lo que se convirtió.

“¡Me encanta! Porque me recuerda que, aunque aún no estoy donde quiero estar, gracias a Dios ya no estoy donde solía estar. Lo mejor aún está por llegar. ¿Lo creen?”, escribió Bieber junto a la fotografía, que tiene más de 2 millones de likes y 100 mil comentarios.

Amantes de los motores, siempre se puede aprender de las experiencias de los demás, en este caso de lo sucedido con Bieber, Amir y Valdés. Así que tomen las previsiones necesarias y disfruten con seguridad de las cuatro ruedas.

I LOVE THIS because it reminds me IM NOT EXACTLY WHERE I WANT TO BE BUT THANK GOD IM NOT WHERE I USED TO BE!! THE BEST IS YET TO COME DO YOU BELIEVE IT? Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 10:56 PDT

