Esta máquina en lugar de snacks le da ¡autos! (FOTO Y VIDEO)

¿Te imaginas echar una moneda en una máquina expendedora y que en lugar de papas fritas o refrescos, salga un auto?

Pues este tipo de máquinas no son una ficción, sino una realidad en lugares como Austin, Houston, Nashville y ahora en San Antonio, Texas.

La máquina tiene ocho pisos de altura y es básicamente una especie de garaje con espacio para 30 autos, al que se le introduce una “moneda” especial y entonces el auto elegido es retirado del estante, tal y como si fuera una bolsa de papas fritas.



Según la agencia de noticias Bloomberg, los clientes compran con anticipación el automóvil, tomándolo del inventario online de 8,000 modelos de la compañía llamada Carvana, luego se carga en la máquina para que el usuario pueda retirarlo.

Se trata de “una experiencia de retiro de producto personalizada y memorable”, según la misma compañía.

Para los aficionados a las máquinas expendedoras que no viven en San Antonio, Carvana llevará el truco al extremo, agregando 200 dólares para gastos de viaje y el traslado desde el aeropuerto. ¿No le gusta comprar autos como si fueran caramelos? No hay problema. Carvana también realiza entregas. Puede comprar una Ford F-150 usada a través del iPhone y la tendrá aparcada en la acera al día siguiente, si no es que antes.

Carvana ofrece garantías y financiamiento y sus precios en general son bastante buenos, en parte porque no tiene que preocuparse por mantener y contratar concesionarios. Lo que la empresa no ofrece es una prueba de conducción, aunque hay una margen de siete días para devolver el vehículo, sin que le hagan preguntas.