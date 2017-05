Esta es la troca del ‘team Canelo’ (FOTOS)

Si la Mercedes-Benz 6×6 es espectacular, la 4×4 es ¡otra cosa! Y eso lo sabe Saúl Álvarez y por eso escogió esta súper troca para hacerla parte del “team Canelo”.

En esta preciada joya de Mercedes, el “Canelo” se relaja de los extenuantes entrenamientos que tiene a diario, para poder enfrentar con todo a su compatriota Julio César Chávez Jr., este próximo sábado 6 de mayo en Las Vegas.

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 8:44 PST



“Esa MB no es la 6×6, es la 4×4 G500, ¡otro ped…!”, le escribieron en la foto que compartió el boxeador mexicano en su cuenta de Instagram.

“El que trabaja duro se lo merece ‘Canelo’ y tú eres uno de ellos”, le comentó alguien más en la imagen en la que aparece junto a su troca amarilla.

Pero el púgil también recibió decenas de críticas de seguidores que no vieron con buenos ojos que presuma sus lujos: “Ya te hiciste bien mam… no eres el mismo ‘Canelo’. No deberías de presumir a tu misma gente”.

“Deja de presumir, (es) una de las razones por la cual la gente te odia”, opinó alguien más.

“Pin… bato payaso ojalá y te rompa tu mad… Chávez, como que siempre lo humillas cul… te crees muy ching…, pero eso se va a ver pronto”, pronosticó otro usuario de la red social.

“Para eso se hizo el dinero… uno de los grandes placeres de la vida en un hombre, aparte de las mujeres, son los carros, sinceramente @canelo ¡tú sí sabes disfrutar sanamente! Enhorabuena. Quien te critica, es porque se retuerce de envidia, no les hagas caso”.

Tal vez la Mercedes-Benz 4×4 G500 sea una de las favoritas del “Canelo” porque está preparada para hacer frente a casi cualquier tipo de terreno, lo que consigue gracias a la reductora, al sistema de tracción integral permanente, a los 300 mm extra de altura libre al suelo, a los mejores ángulos de entrada y salida, y a la capacidad de vadeo de hasta un metro.

Además, para tratarse de un mastodonte de estas características, no es precisamente lento: hace el 0-100 en 7.4 segundos. ¿Cómo? Con un motor 4.0 V8 biturbo que entrega 422 CV y 610 Nm de par máximo, asociado a una caja de cambios automática 7G-Tronic. ¿Su precio? Solo basta decir que rebasa los 270,000 billetes verdes, algo que el boxeador mexicano puede pagar “con la mano en la cintura”.