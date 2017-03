El taxi aéreo a punto de ser una realidad (FOTOS+VIDEO)

Yo creo que nadie podía imaginar que un juguetito como los drones podría llegar a tener tanta relevancia y aplicaciones.

Amazon lleva tiempo estudiando, y ya casi listo, para hacer entrega con drones de paquetes de hasta 5 libras. Ahora el Departamento de Carreteras y Transportes de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha anunciado la puesta en servicio a partir del próximo julio de un sistema taxi aéreo usando drones para mover pasajeros de hasta 100 kg (220 lbs.) y una pequeña maleta.

Las fotos que hemos visto de estos taxis aéreo surcando los aires de una ciudad tan futurista como Dubái, se nos asemeja a los Jetsons, esa serie de televisión futurista de dibujos animados de la televisión que se salió al aire en 1962 y duró hasta 1987. Dicen que el dinero todo lo consigue, y en los EAU eso es lo que sobra, así que se pueden permitir al lujo de experimentar.

Aunque este taxi aéreo no va a resolver los problemas de la congestión de tráfico en Dubái, si es un granito de arena más dentro del conjunto global de medidas que las autoridades están tomando para atacar el problema vial.

El usuario solicitara el taxi que vuela para recogerlo en ciertas zonas designadas usando una aplicación en el teléfono inteligente. Abre la puerta, se sube, se abrocha el cinturón y selecciona en la pantalla táctil del taxi uno de los destinos preprogramados. Sin más requisitos, el aparato despega y el usuario no hace más que disfrutar el vuelo.

En el improbable caso de que alguno de los componentes funcione mal o se desconecte, el drone hará un aterrizaje de emergencia en la zona más cercana posible para garantizar la seguridad del cliente. El drone también está programado para realizar cálculos complejos para asegurar que en su ruta no chocará con otro aparato no tripulado. Aunque el hecho de no tener control sobre el vehículo pilotado remotamente puede parecer espeluznante, el vehículo es seguro, inteligente y respetuoso con el medio ambiente, según afirma el fabricante del drone.

El drone elegido es el EHang 184 de origen chino. Debajo de la cabina salen cuatro brazos y en su puntas otros tantos motores eléctricos con dos hélices cada uno en contra rotación. Tiene una potencia de 142 caballos de fuerza, pesa 440 libras y puede volar a alturas de hasta 11.500 pies. A pesar de que el taxi aéreo puede alcanzar velocidades de hasta 100 mph, los funcionarios de transporte de Dubai dicen que normalmente operan a unos 62 mph.

Claro que todo no son ventajas. El EHang 184 tiene una duración de la batería de 30 minutos y una autonomía de vuelo de sólo 31 millas, lo que obviamente le limita a viajes cortos. De todo esto, ahora queda ver los resultados en la práctica, lo que decidirá las modificaciones y futuro de este medio de transporte. De momento si servirá para aquellos que necesiten un desplazamiento rápido.