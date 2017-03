El pick-up Mercedes-Benz X-Class ha nacido (FOTOS+VIDEO)

Ya nos extrañaba a nosotros que una compañía tan poderosa y tan grande como Mercedes-Benz, que tiene sus tentáculos extendidos en todos los aspectos de la automoción, no tuviese una pick-u entre su línea de productos. Claro, la pick-up de uso general, y no sabemos por qué, no ha sido un vehículo considerado por los europeos. Los americanos, lo mismo que exportaron MacDonald’s y otras tendencias al exterior, también extendieron al mundo su uso, especialmente en Latinoamérica. Por fin por los europeos entendieron lo prácticas que son y poco a poco hemos visto más pick-ups de diseño europeo en los escaparates de los fabricantes.

En octubre pasado, Mercedes-Benz dio a conocer en una ceremonia en Estocolmo (Suecia), el nuevo X-Class marcando la entrada oficial de Mercedes en el mercado de las pick-up de tamaño mediano. Según Mercedes-Benz, la nueva X-Class será la primera pick-up “premium” del mundo. Sin embargo, la compañía dejó muy claro, en aquel momento, que no tenía planes de traer el modelo a Estados Unidos.

Pero dicen que rectificar es de sabios. El resurgimiento del mercado en Estados Unidos de las pick-up de tamaño mediano ha sido tan importante el año pasado, que Mercedes está considerando firmemente la posibilidad de poner en el mercado estadounidense tan apetecible vehículo.

Este resurgimiento de las pick-up de tamaño mediano se debe en parte al éxito del Chevrolet Colorado y GMC Canyon, ambas de General Motors, que representaron unas ventas en el 2016 de cerca de medio millón de unidades, aunque sin sobrepasar al gran campeón que sigue siendo el Toyota Tacoma, que ha mantenido la corona del segmento desde 2005. La razón principal que apuntan los expertos de este cambio del mercado, es que las pick-up de tamaño grande, cada vez son más grandes y más caras, por lo que los consumidores se han vuelto por soluciones más asequibles.

Mercedes-Benz tiene una asociación industrial del grupo Renault y Nissan. El X-Class está basado en la Nissan NP300 Navarra y Renault Alaskan, y se empezará a fabricar a finales de este año en parte por Nissan en España y por Renault en Argentina. Mercedes no descarta la posibilidad de su fabricación en Estados Unidos, pues la planta de Argentina posiblemente no pueda tener la capacidad de abastecer al mercado estadounidense, aparte de que la importación del X-Class estaría sujeta a un arancel de aduanas de un 25%, lo cual justificaría más esta decisión.

Los que vivimos en Estados Unidos nos interesa mucho lo que pasa aquí, así que de nada sirve que contemos las especificaciones de un vehículo que aún no ha llegado y que sufrirá grandes modificaciones con respecto a los mercados en los que se ha lanzado, bien por regulaciones o por adaptación al mercado. De momento nos quedamos con las fotos y videos de los dos modelos presentados, el Stylish Explorer (gris) y el Powerfull Adventurer (verde), favorablemente impresionados con su “look”. Atentos nos quedamos para contarles más.