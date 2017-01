El legendario auto con nombre de mujer (FOTOS Y VIDEO)

¿Tiene sentido llamar a un auto con un nombre de mujer? La respuesta está en la seducción que sentimos apenas vemos uno. Sus formas nos atraen y cuando lo conseguimos, entablamos una relación para toda la vida.

Tal vez en eso pensaba H.B Halicki, cuando decidió nombrar “Eleanor” a la estrella de su película Gone in 60 Seconds, un Ford Mustang coupé Mach 1 modelo 1971.

En esta cinta de culto, que se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de los autos, se le ponían nombres de mujer a los coches para que la policía al escuchar por la radio, no supiese de qué estaban hablando, según el sitio especializado MotorPasión.

Existen dos versiones de la película, conocida en español como 60 Segundos: 1974 y 2000. Ambas tratan sobre un ladrón legendario que debe robar 50 coches clásicos en un límite de tiempo.

La historia de la primera gira en torno a un Ford Mustang coupé Mach 1 de 1971.

Mientras que en la segunda versión se trata de un Ford Mustang Fastback 1967, rediseñado por el especialista Chip Fosse (en la de 2000 protagonizada por Nicolas Cage), que pretendía ser un Shelby Mustang GT500 de 1967, de acuerdo con el sitio Atracción 360.

En el último modelo, estamos hablando de un “doble” truco, pues ahora sabemos que no se trató de un Shelby GT500, y que –al menos en ese entonces- no se referían a un Mustang en particular.

Con el paso de los años, se les ha llamado Eleanor a los coches que imitan las características de los que aparecen en estas películas. Muchas empresas especializadas han creado recreaciones del Mustang 1967 Fastback, que pretendía ser un Shelby GT500.

De hecho, la única versión “oficial” surgió cuando Halicki Films Company cedió los derechos de Eleanor a la preparadora Classic Recreations. Desde entonces, este tunning relativamente oficial presentó las siguientes características: fueron creadas dos variantes. FI 535 y el FIS 770, cada una hace referencia al caballaje de los motores, el primero con sistema atmosférico y el segundo con compresor.

Encontrar un Mustang llamado Eleanor, no asegura que sea una edición “original”. Pero gracias a las películas, muchos apasionados del auto han creado a su medida y presupuesto su propia versión.