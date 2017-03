El día que Alejandra Espinoza manejó una Lincoln (VIDEO)

A veces el lujo se encuentra en los momentos más sencillos… al menos así lo piensa la guapísima Alejandra Espinoza, quien se fue a probar la nueva Lincoln MKX.

Y es que según compartió en su cuenta de Instagram hace algunos meses, la exreina de Nuestra Belleza Latina fue invitada por la famosa marca para descubrir la definición de lujo de las mujeres latinas.

A veces el lujo se encuentra en los momentos más sencillos. Me fui en el totalmente nuevo Lincoln MKX a descubrir la definición de lujo de las mujeres latinas. No te pierdas la experiencia completa. https://youtu.be/LbwYLP-1Pyc #ThisIsMyLuxury #ad Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 16 de Dic de 2015 a la(s) 7:22 PST



El video de la experiencia completa fue compartido a través de YouTube, donde la presentadora mexicana recibió cientos de comentarios, algunos negativos y otros apoyándola como siempre.

También podría interesarte: Este es el auto con el que sueña Chiquis Rivera (FOTOS)

“En mi opinión personal, un carro de estos no me interesan aunque tuviera el $. Un carro pierde su valor y no se me hace una buena inversión en tanto “lujo” para andar presumiendo. Además de que la aseguranza sale más cara”, le escribió una usuaria.

“Qué bueno que podes hacer tu dinerito prestando tu imagen para la propaganda de ese carrazo. Vos sí sos inteligente y bonita Alejandra”, le comentó alguien más.

Y para ti, ¿qué es el lujo?