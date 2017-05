Detienen a William Valdés (VIDEO)

El conductor de Despierta América William Valdés pasó una “horrible” experiencia. Y es que el cubano jamás pensó que al terminar el programa terminaría esposado y encima de una patrulla de policía.

“Es horrible, quiero que en casa tengan mucho cuidado cuando les pase esto que me pasó hoy”, dijo el presentador de Univisión desde su casa.

Willliam contó que este día había sido “espectacular”, pues fue a trabajar al matutino, después fue al gimnasio y por último recogería un vestuario para una sorpresa que tienen preparada en Despierta América: “para eso tenía que probarme una ropa, pero en el camino me llevé una señal de alto”.

Agregó que un policía se dio cuenta de su falta por lo que le pidió que se detuviera y le solicitó su licencia: “le dije ¿porqué me paró?, él me dice porque te llevaste el stop sign, dije perdón, vengo a mil, perdón no me di cuenta, i’m very sorry, el policía me dice ‘dont worry’ y se va a la patrulla”.

El conductor aseguró que cuando el oficial se fue, él le habló a su mamá para contarle lo sucedido, cuando de repente el policía le pidió por el altavoz que bajara del auto: “me llama por su parlante, señor López, y ahí yo me ‘friquié’, me bajo del carro y me dice tu licencia está suspendida, desde enero, te tengo que arrestar”.

El cubano dice que en ese momento sintió que todo se le venía abajo: “mi mundo se me cayó, dijo ‘wait’, no me pueden arrestar porque no he hecho nada malo, entonces cuando tienes la licencia suspendida pasa eso, me arrestaron, me sentaron detrás del carro de policía”.

Explicó que estaba tan apenado y asustado que trató de hablar con el policía y le decía: “puedes revisar mi récord soy un muchacho bueno, trabajo en televisión, por favor no me arresten, porque si me arrestan no voy a poder ir mañana a tabajar, soy persona pública, todo el mundo se va enterar”,

William le reiteró a la autoridad que tal vez no se dio cuenta que estaba vencida porque en enero hizo cambio de aseguranza, por lo que la anterior empresa no le comunicó a la nueva que su licencia ya no estaba vigente, por lo que el policía le dijo: “‘no te preocupes’, me quitó las esposas, ‘te puedes ir a casa'”, le dijo.

Sin embargo, no todo fue tan simple, pues el policía se tuvo que quedar con su auto hasta que aclarara la situación: “yo me llevo tu carro hasta que me demuestres que tu licencia está bien”.

Así que por ahora William se encuentra sin vehículo: “estoy sin carro, está en la policía, y pues gracias a Dios estoy sano y salvo, no me arrestaron, mi consejo es que chequen siempre si su licencia está suspendida o no”.

Por último contó que mañana estará en Despierta América temprano y de ahí irá a aclarar con las autoridades que sí tiene pruebas de que su poliza y su seguro están bien: “y de ahí a la corte para que me den mi carro, estaré tomando uber por muchísimo tiempo, estoy muy triste porque se llevaron mi carrito, con todas mis cosas adentro, pero mañana voy a resolverlo”, finalizó.