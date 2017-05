‘Despacito’ no aplica para esto que hizo Luis Fonsi (FOTOS)

Hoy “Despacito no aplica”, dice Luis Fonsi al probar el extraordinario Ferrari 488 GTB en la pista.

Y es que el cantante boricua compartió una imagen junto a este impresionante auto, en la que escribió: “Probando el Ferrari 488 GTB en la pista. Hoy #Despacito no aplica”.

Probando el Ferrari 488 GTB en la pista. Hoy #Despacito no aplica ???????????? @exoticsracing Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 7 de May de 2017 a la(s) 3:50 PDT

“Aquí es cuando notas que quizá pudo no ser el título ideal para una canción tuya, jajajajajajajajaja”, le escribió una fan.

“Sí como (que es) difícil ir des-pa-cito en semejante juguete”, coincidió otra.

También podrías leer: La pasión sobre ruedas de Alejandro Fernández (FOTOS)

Pero también hubo a quién no le pareció que Fonsi presumiera: “Por qué mostrar los lujos que tú tienes, no deberías hacer eso vale, Dios te da la fama para estar ahí por un propósito, no para que ande mostrando los lujos que tienes, eso te va a durar poco, así como viene todo, también se va, te lo aseguro”.

Good morrrrrrrrning! #MorningPerson ???????? Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 6:11 PDT



A lo que otra fan salió en su defensa: “Déjalo. Él tiene todo el derecho a mostrar lo que tiene. Y eso no significa que él no ayude a nadie. Él es una buena persona. Y si Dios le ha dado todo lo que tiene, pues por qué no mostrarlo y alegrarnos por él, tú lo que tienes es envidia”.

Mientras que otra seguidora también se sumó a la defensa: “¿Y quién dijo que eso es de él ? Y si lo fuera, es su cuenta, y hace lo que quiere. Además él es una de las personas más solidarias que hay. ¡Así que a decir tonterías a otro lado!”.

Cabe recordar que con su éxito Despacito, Luis Fonsi se ha colocado en primer lugar en todas las listas mundiales de música, video en el que por cierto destaca la aparición de un auto clásico.