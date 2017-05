‘Checo’ Pérez termina en el lugar 6 en Rusia (FOTOS)

El mexicano Sergio Pérez, sexto clasificado en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno, indicó que el resultado conseguido por el equipo Force India en el Autódromo de Sochi es “excelente”, ya que su compañero, el francés Esteban Ocon, terminó justo por detrás de él.

Con ocho puntos más, “Checo” Pérez eleva su contador a 22 y se sitúa empatado en el sexto lugar de la clasificación de pilotos tras los dos Ferrari, los dos Mercedes y los dos Red Bull.

“Estoy muy contento porque hemos conseguido un excelente resultado para el equipo, unos muy buenos puntos”, comentó el mexicano.

Pérez apuntó, no obstante, que tanto Red Bull como Williams deberían “haber terminado con los coches por delante”.

El piloto mexicano advirtió que para el Gran Premio de España, que será del 12 al 14 de mayo en Barcelona, espera “una buena mejora” que le permita acercarse más al grupo cabecero.

Tras su resultado, “Checo” publicó una imagen en sus redes sociales, en la que explicó que era su cuarta carrera en Rusia y su cuarta vez dentro de los puntos.



“La arrancada fue la clave de la carrera ante lo complicado que fue superar autos aquí. Me voy muy contento y agradecido con todo el equipo, que me ha permitido llegar ya a 14 carreras consecutivas dentro de los puntos”, detalló el mexicano.“Estoy seguro que la racha no para aquí y espero con ansias la actualización de nuestro auto para Barcelona”.

Mientras que en Instagram también compartió otra imagen, en la que orgullosamente revela que su equipo se mantiene en la cuarta posición.

(Con información de Agencia EFE)