Cae primer implicado de VW en el “dieselgate”

El F.B.I. arrestó a Oliver Smichdt, un ejecutivo de Volkswagen en Florida, bajo la acusación de desempeñar un papel central en una amplia conspiración para evitar que los reguladores estadounidenses descubran que los vehículos diésel fabricados por la compañía estaban programados para engañar en las pruebas de emisiones.

El ejecutivo de origen alemán, que es el ex gerente de alto cumplimiento de emisiones de Volkswagen en los Estados Unidos, fue arrestado el sábado por investigadores en Florida por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, según informó el periódico The New York Times, quien agregó que se espera que sea acusado este lunes.

El anterior imputado por este escándalo industrial, James Liang, se declaró culpable en un juicio celebrado el pasado mes de septiembre, según el sitio de noticias MotorPasión. Allí se enfrentó a cargos que incluían conspiración para defraudar al Gobierno Federal y violar la Ley de Aire Limpio.

Ahora, el arresto de Schmidt se enmarca en un escenario de pactos entre Volkswagen y el Departamento de Justicia norteamericano, cuyo máximo exponente son los 15 mil millones de dólares que tiene presupuestados el fabricante para zanjar económicamente el asunto cuanto antes.

Y ese “cuanto antes”, visto por los analistas de Estados Unidos, significa que para Volkswagen el caso debería acabar antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, momento que podría motivar un recrudecimiento de las condiciones que rodean a la firma alemana. Ahora, es de esperar que Oliver Schmidt se declare culpable de los cargos que se le imputan, como lo hizo en su día el veterano ingeniero de Volkswagen.

Según las demandas que hay presentadas contra Volkswagen en las fiscalías de Nueva York y Massachusetts, Oliver Schmidt tuvo un papel importante en los esfuerzos de Volkswagen por ocultar sus engaños a la EPA. Así, se le acusa de haber dado explicaciones técnicas falsas desde finales de 2014. Ya en 2015, Schmidt reconoció la existencia del conocido dispositivo diseñado para disimular las verdaderas emisiones de NOx de los motores TDI.

Entre las mediaciones falseadas y las reales, había diferencias de hasta 40 veces los niveles permitidos por la ley de aire limpio de Estados Unidos.

Cabe recordar que Volkswagen ha ido reconociendo la existencia del software ilegal poco a poco, y que finalmente se considera que unos 11 millones de vehículos TDI de todo el mundo están afectados por el “dieselgate”. También conviene recordar que este software alteraba el comportamiento del vehículo cuando estaba en el banco de trabajo, para arrojar unos resultados de emisiones inferiores a los que daba en circulación.