¿Besarías un Kia Optima durante 50 horas para ganarlo? Ella lo hizo

¿Qué estarías dispuesto a hacer por un auto? ¿Serías capaz de besar durante 50 horas un Kia Optima para ganarlo? Pues, esta chica no lo pensó dos veces y se inscribió en el peculiar concurso. Y no, no fue la única.

20 personas participaron hace unas semanas en el concurso del fabricante surcoreano Kia, que se efectuó en Austin, Texas, para ganar un Kia Optima LX 2017 valorado en 23.180 dólares.

La ganadora del evento fue Dilini Jayasuriya, de 30 años, quien trabaja en un laboratorio de salud estatal, y fue capaz de mantener sus labios pegados al sedán de cuatro puertas durante 50 horas, notificó el sitio Statesman.

Sin embargo, los concursantes tuvieron 10 minutos de receso cada hora para cambiar de posición y recobrar energías para continuar besando el vehículo.

La competencia se transmitió en directo por Facebook Live, y miles de espectadores observaron cómo algunos participantes desistieron y otros fueron descalificados porque sus labios no estaban adheridos al auto por completo.

Al alcanzar la hora límite, los organizadores seleccionaron al ganador al azar a través de papeletas.

Así, tras 50 horas, representantes de Kia entregaron las llaves del Optima LX a Dilini, quien recibió un fuerte abrazo de su esposo tras ganar el concurso, indicó la referida web.

Los contrincantes que también duraron el mismo tiempo recibieron premios de consolación como entradas VIP a Austin City Limits y a conciertos de Justin Timberlake y Bruno Mars.

Y tú, ¿serías capaz de completar un reto como este?