Atrapar a los malos ya no será tan difícil, con esta patrulla ‘verde’ (FOTOS Y VIDEO)

Perseguir a los malos y cuidar el medio ambiente ya no serán 2 luchas separadas… con la nueva patrulla de Ford será posible.

Se trata del Police Responder Hybrid, un Ford Fusion modificado, que es el primer auto a gasolina y eléctrico que usará la policía en EE.UU., de acuerdo con información publicada por Bloomberg.

El vehículo está totalmente “aprobado para persecución”, lo que quiere decir que puede recorrer a toda velocidad las calles de la ciudad atravesando los cruceros.

As part of #Ford’s commitment to #EV & the evolution of #police vehicles: The all-new Police Responder Hybrid Sedan.https://t.co/dObye9h2yG

— Ford Motor Company (@Ford) 10 de abril de 2017