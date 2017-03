Antes de comprar una yanta, es mejor saber cuál realmente necesitas (FOTOS)

En esta vida hay que saber de todo y en la mayoría de los casos no nos queda más remedio que aprender, porque vivimos en un mundo lleno de desalmados que tratan de venderte lo que ellos quieren y no lo que uno necesita.

Los ingenieros de los fabricantes que diseñan el automóvil son los que escogen el neumático apropiado dependiendo principalmente de su uso, el peso del vehículo, de la carga y velocidad máxima. El neumático idóneo así como la presión de hinchado viene en el manual del vehículo pero además de una manera más práctica también en una etiqueta pegada en al marco de la puerta del conductor. Si esa etiqueta no está ahí es porque alguien la ha quitado lo que puede ser un indicio de que esa área haya sido reparada y pintada.

Si uno se fija en los neumáticos, estos tienen infinidad de marcas y símbolos, pero las que más destacan son dos grupos de números y letras, de tamaño prominente, que son indicadores del tamaño, tipo y rendimiento del neumático, así como de la carga y velocidad máxima tal como vemos en la ilustración.

En la ilustración no aparece, porque cada día se usa menos, una letra “P” que nos indica que el neumático es un neumático P-métrico, referente a los neumáticos fabricados según ciertas normas dentro de los Estados Unidos, destinados a vehículos de pasajeros. Si no tiene la “P” no importa, esto indica un neumático Euro- métrico, sujeto normas europeas, cuyas dimensiones son las mismas pero pueden tener diferente capacidad de carga aunque para nosotros realmente no tiene la menor importancia. La letra “T” (temporal) se asigna a las ruedas de repuesto.

El primer número de tres dígitos es el ancho del neumático medido en milímetros entre flanco y flanco. El segundo número indica el grosor del neumático en proporción con su anchura expresado como un porcentaje.

La letra “R” significa “radial”, que tiene que ver con la forma de construcción del neumático, método prácticamente universal hoy en día.

Después de esta letra hay otro número que indica el diámetro interior del neumático expresado en pulgadas. En el caso de la etiqueta mostrada, es de 16” que corresponde con el diámetro de la rueda (rim, wheel) donde va instalada.

Después hay otro grupo con un número de dos cifras y una letra. El número es un código que representa, según una tabla, la carga máxima que puede soportar el neumático cuando está correctamente inflado. Y la letra, también es un código según otra tabla, indica la velocidad máxima que se debe rodar con el vehículo con esos neumáticos. El numero 87 corresponde a una carga máxima de 1,202 lb. La letra V nos indica la velocidad máxima de operación de 149 mph.

Aquí tenemos la foto de la etiqueta de un Mercedes C230.

Lo primero que observamos es que adelante lleva ruedas de 225 mm de ancho mientras que atrás las lleva de 245 mm. El grosor también es diferente, adelante 45% de 225 mm, o sea, 101 mm, y atrás el 40% de 245 mm que son 98 mm. Las cuatro usan la misma rueda de 17”. El 91 corresponde a una carga de 1.356 libras y W a una velocidad máxima de 168 mph. También vemos las dimensiones de la rueda de repuesto y la presión correcta de inflado de cada una de ellas.

Hay mucho más que cortar respecto a la identificación de los neumáticos, pero esto es lo mínimo que es interesante saber para los que conducimos un automóvil de pasajeros día a día. Aún más, solamente con el primer grupo de referencia (ejemplo 195/55R16) es más que suficiente.