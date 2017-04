Al ‘Dasa’ le gusta ‘machín’ la adrenalina y así lo demuestra (VIDEO)

Al grupero mexicano “El Dasa” le gusta “machín” la adrenalina, y con un video que compartió en su cuenta de Instagram lo demuestra al 100%.

“¡Subete a mi motoo! Extraño las dunas y el desierto para andar en las mías echando tierra!!!”, escribió “El Dasa” junto a la publicación, para agregar que le gusta la “adrenalina ‘machin’”.

Subete a Mi Motoo.!! Extraño Las Dunas Y el Desierto para Andar en las mias Echando tierraaa.!!! #ElDasa #animoooo ????✌️???????????? Me gusta la Adrenalina machin.! Una publicación compartida de El Dasa (@eldasa) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 11:41 PDT

Y no faltó la anotada que le respondió: “Yo me subo con usted en lo que sea”.

“Es todo terreno como Benito oiga @eldasa ¡qué padre! Yo igual me aviento, aunque nunca me he subido en una moto ni para tomarme una foto, jajajaja, le entro machín al guateque”, le comentó otra seguidora.

“OMG guapísimo, no me tienes qué decir dos veces mi amor, ¡amonos!”, le escribió alguien más.

Mira el video más visto de la semana: Autos y relojes, una combinación de lujo

Y es que “El Dasa” cuenta con miles de seguidoras, que le aplauden cada foto que comparte en sus redes sociales, en las que aprovecha para presumir su amor por la velocidad.

Precisamente, una de sus últimas publicaciones fue sobre un deportivo descapotable, para anunciar el próximo estreno de la segunda temporada de su serie “El Vato”, para NBC Universo.