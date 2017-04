A Jackie Guerrido le gusta tomar el control del volante (FOTOS Y VIDEO)

Se nota que a Jackie Guerrido le gusta tener el control… cuando menos eso podemos deducir de sus famosas “car selfie”, en donde se nota que le gusta tomar el volante y manejar su propio vehículo.

Y lo hace con valentía: “La determinación gana respeto”, escribió en una de sus últimas “car selfie” que compartió en Instagram, precisamente previo a que fuera sustituida como co-conductora de Primer Impacto, por la mexicana Michelle Galván.

“A partir del lunes no veo más Primer Impacto, si tú no estás, no vale la pena seguir viéndolo”, le escribió una seguidora en aquel momento.

Determination always earns respect… #striveforgreatness #hardworkdedication #vision #mission #myjourney #jackieG Una publicación compartida de Jackie guerrido (@officialjackieg) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 1:03 PST

Y entre el tráfico y los semáforos, hasta aprovecha para dar un “concierto” al estilo Farruko:

Entre el tráfico y los semáforos da tiempo hasta para dar un concierto!! ???? ????Que dice el publico??? Ha! ????#farruko #chilaxmode #radio #mega96.3 #LA #2017 #calitraffic Una publicación compartida de Jackie guerrido (@officialjackieg) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 8:49 PST

“Tan chula hembra, pero tan mal gusto en musica”, le escribió uno de sus admiradores, algo en lo que coincidió otro: “Me encantas, aunque esa canción la verdad no es la mejor”.

Y siempre demuestra una autosuficiencia absoluta, escribiendo sus citas favoritas, como en este caso de Paulo Coehlo: “Las cosas comienzan a encajar con perfección absoluta cuando estamos concentrados en lo que queremos”.

Las cosas comienzan a encajar con perfección absoluta cuando estamos concentrados en lo que queremos” ~Paulo Coelho~ #mood #jackieguerrido ???????? #Bronxgirl Una publicación compartida de Jackie guerrido (@officialjackieg) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 1:57 PST

Mira el video más visto de la semana: Autos y relojes, una combinación de lujo

Y ella cree que “los sueños se hacen realidad cuando tienes el valor de perseguirlos”, como nos muestra en otra de sus famosas “car selfie”.

Dreams can come true if we have the courage to pursue them” Los Sueños se hacen realidad cuando tienes el valor de perseguirlos” #striveforgreatness #hardworkpaysoff #JackieGuerrido #blessed ???????????? #FBF Una publicación compartida de Jackie guerrido (@officialjackieg) el 20 de May de 2016 a la(s) 2:02 PDT

Pero si el tráfico es su problema, no faltó quién saliera a darle una solución: “Si tráfico es tu problema, te aburre, estás a punto de llegar tarde al trabajo, solución: te doy una aventón, te saco del tráfico en mi carrocoptero, ¿qué dices?”.