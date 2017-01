4 mitos sobre los autos nuevos (FOTOS)

Cuando compras un auto, andas como niño con juguete nuevo, que no quieres que ni el aire le dé. Y es que temes que su impecable máquina o su pulida pintura, se dañen a la primera de cambio. Y si a eso le sumas todos los mitos de la cultura popular, que desde siempre se han tomado como ciertos, pues todo resulta un poco menos que peor.

Por eso aquí desmitificamos algunas de estas creencias populares, con información basada en el periódico El Financiero, para que mejor te pongas a disfrutar de tu increíble auto de una vez y para siempre.

No puedes correrlo a más de 60 mph

Existe el mito de que los autos nuevos no pueden ser puestos a prueba hasta que el motor se pone a andar en forma después de ciertos recorridos. En teoría todos los coches salidos de agencia están listos para ser exigidos. De lo contrario, debes recurrir a la compañía y reclamar algún fallo en tu auto nuevo. En realidad lo único que debe mermar su velocidad son los límites impuestos en las avenidas de la ciudad.

Se debe cambiar el aceite a los mil kilómetros

Los autos salen en perfectas condiciones y con los niveles justos, así que no es necesario hacer ningún cambio. Además, el color del aceite no tiene nada que ver con el desempeño del auto. A no ser que cambie de forma dramática de color, sólo será indicador de que está limpiando de forma debida los componentes para los que fue utilizado.

No debes sacarlo a carretera hasta después de unos meses

Tu auto debería estar listo para ser exigido. El único inconveniente sería que no te acostumbres a su conducción (proporciones, potencia, entre otras cosas), lo que sí podría ser un inconveniente.

Si los enceras dañas su pintura

Los autos nuevos no son tan literalmente nuevos como para que puedas dañar su pintura si los enceras. Recuerda que un servicio de este tipo, aplicado como es debido, protege su pintura, por lo que muy al contrario, después de unas semanas puede ser benéfico.